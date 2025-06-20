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Виллы с бассейном в Municipality of Epidaurus, Греция

Municipal Unit of Epidavros
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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Epidaurus, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Epidaurus, Греция
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Продается вилла площадью 420 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается великолепны…
$3,01 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Epidaurus, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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