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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

Корфу
20
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45 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Коккини, Греция
Коттедж 5 комнат
Коккини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$175,999
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Коттедж 9 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 9 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$2,82 млн
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Коттедж 1 комната в Спартилас, Греция
Коттедж 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$144,226
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Коттедж 3 комнаты в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Корфу. Первый этаж сос…
$146,124
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$1,01 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Ватос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ватос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$480,546
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Коттедж 4 комнаты в Мармаро, Греция
Коттедж 4 комнаты
Мармаро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$109,824
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$1,06 млн
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Коттедж 6 комнат в Скриперон, Греция
Коттедж 6 комнат
Скриперон, Греция
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$177,436
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Коттедж 3 комнаты в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальны…
Цена по запросу
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Коттедж 12 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 12 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из 3 спальных…
$1,10 млн
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Коттедж 4 комнаты в Компици, Греция
Коттедж 4 комнаты
Компици, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
$536,424
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Коттедж 1 комната в Афра, Греция
Коттедж 1 комната
Афра, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Цена по запросу
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Коттедж 10 комнат в Зигос, Греция
Коттедж 10 комнат
Зигос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
$250,498
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Коттедж 6 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 6 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
$1,57 млн
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Коттедж 7 комнат в Дассия, Греция
Коттедж 7 комнат
Дассия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Продается отдельно стоящий дом площадью 355 кв.м, на участке 4250 кв.м, с панорамным видом н…
$605,371
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Коттедж 1 комната в Гувья, Греция
Коттедж 1 комната
Гувья, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$236,732
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Коттедж 1 комната в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 1 комната
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$104,374
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 368 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$558,775
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Коттедж 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$574,059
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Коттедж 1 комната в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Коттедж 1 комната
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
$88,718
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Коттедж 1 комната в Агийос Иоаннис, Греция
Коттедж 1 комната
Агийос Иоаннис, Греция
Число комнат 1
Площадь 264 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 268 кв.м. в районе Агиос Иоаннис.Недвижимость состои…
$266,669
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Коттедж 3 комнаты в Коккини, Греция
Коттедж 3 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 кла…
$417,497
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Коттедж 1 комната в Компици, Греция
Коттедж 1 комната
Компици, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
На живописном острове Корфу продается Коттедж общей площадью 500 кв.м. На цокольном этаже ра…
$939,369
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Коттедж 1 комната в Ватос, Греция
Коттедж 1 комната
Ватос, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$670,530
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Коттедж 1 комната в Лаконес, Греция
Коттедж 1 комната
Лаконес, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 210 кв.м на стадии строительства в деревне Лаконес на северо-за…
$257,036
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Коттедж 9 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 9 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 302 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Коттедж 8 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 8 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 4 спа…
$1,57 млн
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Коттедж 1 комната в Agios Prokopios, Греция
Коттедж 1 комната
Agios Prokopios, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$240,061
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Коттедж 5 комнат в Барбати/Мпармпати, Греция
Коттедж 5 комнат
Барбати/Мпармпати, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$469,684
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Параметры недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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