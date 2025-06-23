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Дома с бассейном в Municipality of Athens, Греция

Афины
75
1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 374 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,13 млн
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Агентство
Grekodom Development
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