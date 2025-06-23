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Дома с видом на горы в Municipality of Athens, Греция

Афины
75
6 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$391,729
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Grekodom Development
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Вилла 13 комнат в Municipality of Athens, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 8/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Восьмой эта…
$472,380
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой этаж…
$368,687
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$599,116
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,14 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Municipality of Athens

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

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