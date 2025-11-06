Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Xylokastro
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

виллы
17
коттеджи
13
таунхаусы
23
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ano Loutro, Греция
Дом 4 комнаты
Ano Loutro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажный дом у моря 172 кв.м. в Ксилокастро. В одном из самых красивых районов Ксилокаст…
$185,889
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти