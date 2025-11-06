Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Xylokastro
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

виллы
17
коттеджи
13
таунхаусы
23
5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 484 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$854,422
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 комнат в Ano Loutro, Греция
Коттедж 5 комнат
Ano Loutro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$526,698
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$368,689
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Tut TravelTut Travel
Вилла 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 384 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$877,831
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$409,654
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти