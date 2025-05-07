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Квартиры с гаражом в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/4
Продаются две роскошные двухуровневые квартиры площадью 126,24 кв.м с внутренним лифтом и ви…
$826,487
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Агентство
Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Роскошная квартира в стадии строительства площадью 124,50 кв.м с уникальным видом на море О…
$768,907
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argyroupoli, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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