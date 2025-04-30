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Таунхаусы с видом на море в Катерини, Греция

Peristase
5
Паралиа
3
Kallithea
4
Коринос
4
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3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Peristase, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$223,410
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Neokaisareia, Греция
Таунхаус 7 комнат
Neokaisareia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$102,287
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Олимпиаки Акти, Греция
Таунхаус 5 комнат
Олимпиаки Акти, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$104,374
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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