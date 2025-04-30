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Квартиры с видом на горы в Катерини, Греция

Peristase
18
Паралиа
8
Kallithea
3
Квартира Удалить
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13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Peristase, Греция
Квартира 3 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$139,406
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Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$167,632
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Квартира 4 комнаты в Andromache, Греция
Квартира 4 комнаты
Andromache, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$156,457
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Квартира 3 комнаты в Kallithea, Греция
Квартира 3 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$78,281
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Квартира 3 комнаты в Peristase, Греция
Квартира 3 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
$156,561
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Квартира 4 комнаты в Peristase, Греция
Квартира 4 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$78,281
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Квартира 5 комнат в Peristase, Греция
Квартира 5 комнат
Peristase, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$139,084
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Квартира 3 комнаты в Kallithea, Греция
Квартира 3 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$73,062
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Квартира 5 комнат в Паралиа, Греция
Квартира 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$175,084
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Квартира 4 комнаты в Andromache, Греция
Квартира 4 комнаты
Andromache, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$156,457
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Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$156,457
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Квартира 3 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 3 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 54 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом эт…
$133,721
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Квартира 5 комнат в Andromache, Греция
Квартира 5 комнат
Andromache, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$197,649
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Типы недвижимости в Катерини

однокомнатные
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

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