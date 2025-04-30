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Квартиры с видом на море в Катерини, Греция

Peristase
18
Паралиа
8
Kallithea
3
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Peristase, Греция
Квартира 2 комнаты
Peristase, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$88,718
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$167,632
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Andromache, Греция
Квартира 4 комнаты
Andromache, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$156,457
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Andromache, Греция
Квартира 4 комнаты
Andromache, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$156,457
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Катерини

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