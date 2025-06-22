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Виллы с видом на море в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
17
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26 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$691,287
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,96 млн
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Вилла 1 комната в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$3,05 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Stunning country villa, superior custom-built construction including 340 sq meters of living…
$3,84 млн
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$1,44 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$2,53 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Афитос, Греция
Вилла 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$717,444
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Stegi Real Estate
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Вилла 1 комната в Сивири, Греция
Вилла 1 комната
Сивири, Греция
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
$1,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Под…
$1,96 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 368 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$864,109
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Grekodom Development
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Living the high life: In Kallandra Halkidiki, worlds of premium living are created, leaving …
$2,72 млн
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$437,815
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 395 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$2,03 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Incredible and modern with some stone decor & 340 meters of living area, just a few minutes …
$866,360
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Фантастическая современная вилла с тремя спальнями и панорамным видом на море. Этот традицио…
$489,172
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 195 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
$1,50 млн
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Вилла 5 комнат в Криопиги, Греция
Вилла 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Вилла с выходом к  пляжу 📍 Халкидики, Кассандра 🇬🇷 170 м² Комнаты: 4 Спален: 3 В…
$786,677
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Зарубежная недвижимость
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 465 м²
Код недвижимости: 3-1053 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 2.500.000 . Это 465 кв.…
$2,71 млн
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Вилла 6 комнат в Неа-Фокея, Греция
Вилла 6 комнат
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$1,73 млн
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Вилла 4 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$691,287
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Вилла 24 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 24 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 24
Площадь 820 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 820 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
$1,84 млн
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Расположенный в тихом месте в процветающем прибрежном районе Кассандры, в окружении элитной …
$1,86 млн
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Вилла 9 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,27 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
This large detached house on 3 floors offers flexible accommodation and magnificent sea view…
$672,490
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Вилла 10 комнат в Криопиги, Греция
Вилла 10 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 442 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$2,65 млн
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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