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Виллы с гаражом в Kassandra Municipal Unit, Греция

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Касандрия
22
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8 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Сивири, Греция
Вилла 6 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж -2/-2
Роскошная недвижимость. Уникальный отдельно стоящий дом в комплексе с роскошным бассейном, в…
$1,76 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Фоурка, Греция
Вилла 6 комнат
Фоурка, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Этаж -2/-2
Роскошная недвижимость. Уникальный отдельно стоящий дом в очень красивом месте в Кассандре, …
$853,241
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Вилла 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Уникальный мезонет в очень красивом месте в Кассандре, в самом сердце Халкидики. Недвижимост…
$386,803
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Вилла 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Вилла 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж -2/-2
Роскошная недвижимость. Красивый отдельно стоящий дом в комплексе с бассейном, в замечательн…
$830,488
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Halkidiki Properties
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Вилла 4 комнаты в Каландра, Греция
Вилла 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этот потрясающий отдельно стоящий дом в хорошем состоянии предлагает захватывающий вид на мо…
$1,71 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 3 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Испытайте роскошь, живя в этом отдельном доме в комплексе в Кассандре, Халкидики. С удивител…
$591,581
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Каландра, Греция
Вилла 5 комнат
Каландра, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Эксклюзивный отдельно стоящий дом в Кассандре, Халкидики, на прекрасном месте с удивительным…
$1,25 млн
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Каландра, Греция
Вилла 3 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж -1/-1
Представляем отдельный дом в красивом регионе Халкидики, Греция. Это свойство предлагает иде…
$546,074
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Halkidiki Properties
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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