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Виллы с видом на горы в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
17
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19 объектов найдено
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Designed by a renowned architect, this superb villa in Sani offers top-of-the-range material…
$4,17 млн
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Вилла 5 комнат в Афитос, Греция
Вилла 5 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$748,895
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Grekodom Development
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Stunning country villa, superior custom-built construction including 340 sq meters of living…
$3,84 млн
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$1,44 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$2,53 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Beautiful custom-built home in the thriving seaside town of POSIDI with 300 sq meters of liv…
$768,481
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Вилла 7 комнат в Афитос, Греция
Вилла 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$717,444
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Stegi Real Estate
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Вилла 1 комната в Сивири, Греция
Вилла 1 комната
Сивири, Греция
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
$1,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 368 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$864,109
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Grekodom Development
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Situated in a quiet enclave, surrounded by luxury properties this handcrafted distinctive cu…
$1,87 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Incredible and modern with some stone decor & 340 meters of living area, just a few minutes …
$866,360
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Фантастическая современная вилла с тремя спальнями и панорамным видом на море. Этот традицио…
$489,172
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Вилла 5 комнат в Криопиги, Греция
Вилла 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This urban villa, built-in 1986, has a lovely ground-level garden with 6,758 sq meters, just…
$539,760
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Вилла 7 комнат в Касандрия, Греция
Вилла 7 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$864,109
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Grekodom Development
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается большая вилла в процветающем приморском городе Посиди Халкидики, дом предлагает 34…
$780,995
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Расположенный в тихом месте в процветающем прибрежном районе Кассандры, в окружении элитной …
$1,86 млн
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Set within the luxurious and secure Halkidiki urbanization, this contemporary 3-bedroom vill…
$371,571
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Вилла 9 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,27 млн
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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