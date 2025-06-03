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Квартиры с видом на море в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$268,242
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
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