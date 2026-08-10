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Виллы в Ioannina Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Katsikas, Греция
Вилла
Katsikas, Греция
Площадь 435 м²
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
$944,567
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Параметры недвижимости в Ioannina Municipality, Греция

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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