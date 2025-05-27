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Виллы с видом на горы в Ioannina Municipality, Греция

Янина
4
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
$894,040
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Lingiades, Греция
Вилла 6 комнат
Lingiades, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Villa for sale in Ligkiades, Perama of Ioannina Prefecture for 700.000€ (Listing No W4143). …
$760,870
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Параметры недвижимости в Ioannina Municipality, Греция

с гаражом
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