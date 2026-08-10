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Жилье в Ioannina Municipality, Греция

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Анатоли
3
6 объектов найдено
Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подвал состо…
$336,502
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Grekodom Development
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Коттедж в Katsikas, Греция
Коттедж
Katsikas, Греция
Площадь 87 м²
Продаётся – Отдельный дом в Дросохори, Янина Продаётся в живописном районе Дросохори (Io…
$259,756
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$330,598
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла в Katsikas, Греция
Вилла
Katsikas, Греция
Площадь 435 м²
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
$944,567
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Анатоли, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Типы недвижимости в Ioannina Municipality

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Параметры недвижимости в Ioannina Municipality, Греция

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