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Квартиры с видом на море в Ierapetra Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$307,623
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$120,975
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ierapetra Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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