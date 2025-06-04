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Таунхаусы с видом на море в Heraklion Municipal Unit, Греция

Ираклион
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 153 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$864,964
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Heraklion Municipal Unit, Греция

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