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Дома с видом на море в Heraklion Municipal Unit, Греция

Ираклион
3
5 объектов найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу две виллы общей площадью 335 кв.м. в префектуре Ираклиона на Крите.Вил…
$1,45 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 153 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$864,964
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
$784,611
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 324 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$730,620
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
$557,657
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в Heraklion Municipal Unit

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Heraklion Municipal Unit, Греция

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