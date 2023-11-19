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Дома в периферия Эпир, Греция

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21 объект найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с видом на горы в Lingiades, Греция
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с видом на горы
Lingiades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Villa for sale in Ligkiades, Perama of Ioannina Prefecture for 700.000€ (Listing No W4143). …
€700,000
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Manoliasa, Греция
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Manoliasa, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
€450,000
Дом 4 спальни в Arta Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Arta Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Современная вилла расположена в деревне Фурка в 400 метрах от ее центра и в 3800 метрах от ж…
€450,000
Дом 3 спальни в Arta Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Arta Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Мезонет расположен в центре Фурки, напротив прекрасного песчаного пляжа. Есть земельный ок. …
€430,000
Дом 4 спальни в Arta Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Arta Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современные виллы расположены в деревне Фурка, в 400 метрах от песчаного пляжа. Строительств…
€330,000
Дом 2 спальни с Spalni в Arta Municipality, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Arta Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Мезонета находится в деревне Фурка, в 600 метрах от песчаного пляжа. Maisonetta находится в …
€169,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Neochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
€170,000
Дуплекс 10 спален в Preveza Municipality, Греция
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
& Pi; & Rho; е & вепсилон; & Эпсу; & Eta; и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; & Sigmaf ;: & Pi; …
€195,000
Дом 3 спальни с Spalni в Arta Municipality, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Arta Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этот отель расположен в деревне Фурка, всего в 30 метрах от живописного песчаного пляжа и в …
€195,000
Вилла 5 спален с furnishings в Neochori, Греция
Вилла 5 спален с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
€1,07 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Kastritsa, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Kastritsa, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€280,000
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neokesaria, Греция
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neokesaria, Греция
Комнаты 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ioannina Municipality, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
€880,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Preveza Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Preveza Municipality, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Leptokaria, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Leptokaria, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником
Mesovouni, Греция
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€80,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Mesovouni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mesovouni, Греция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€140,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€470,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€210,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€200,000
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings в Верхняя Педина, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€410,000

Параметры недвижимости в периферия Эпир, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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