  2. Греция
  3. периферия Эпир
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в периферии Эпир, Греция

Zagori Municipality
13
Ioannina Municipality
9
Igoumenitsa Municipality
7
Янина
5
2 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Tsepelovo, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Tsepelovo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Каменный двухэтажный дом на продажуМы предлагаем на продажу традиционный и красивый каменный…
$215,573
Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
