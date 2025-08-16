Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в периферии Эпир, Греция

Zagori Municipality
13
Ioannina Municipality
9
Igoumenitsa Municipality
7
Янина
5
2 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Tsepelovo, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Tsepelovo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Каменный двухэтажный дом на продажуМы предлагаем на продажу традиционный и красивый каменный…
$215,573
Вилла 17 комнат в Sivota, Греция
Вилла 17 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 17
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 300 кв.м. на холме с видом на море в Сивоте, Теспротия.Этот впечатляющий одн…
$2,33 млн
