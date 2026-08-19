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Коттеджи в периферии Эпир, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж в Elafotopos, Греция
Коттедж
Elafotopos, Греция
Площадь 280 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$554,933
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Коттедж 4 спальни в Paramythia, Греция
Коттедж 4 спальни
Paramythia, Греция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
$103,902
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в периферия Эпир, Греция
Коттедж 5 спален
периферия Эпир, Греция
Количество спален 5
Площадь 333 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 3 спальни в Фильяте, Греция
Коттедж 3 спальни
Фильяте, Греция
Количество спален 3
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$741,524
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Plataria, Греция
Коттедж 4 спальни
Plataria, Греция
Количество спален 4
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$767,461
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Grekodom Development
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Коттедж в Katsikas, Греция
Коттедж
Katsikas, Греция
Площадь 87 м²
Продаётся – Отдельный дом в Дросохори, Янина Продаётся в живописном районе Дросохори (Io…
$259,756
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферии Эпир, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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