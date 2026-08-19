Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Эпир
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в периферии Эпир, Греция

;
Igoumenitsa Municipality
6
Вилла Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Вилла в Katsikas, Греция
Вилла
Katsikas, Греция
Площадь 435 м²
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
$944,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Площадь 390 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У об…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
$689,025
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Anthrakitis, Греция
Вилла
Anthrakitis, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
$413,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Skorpiona, Греция
Вилла
Skorpiona, Греция
$486,371
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Вилла в Kastri, Греция
Вилла
Kastri, Греция
$341,617
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
Оставить заявку
Вилла 17 комнат в Sivota, Греция
Вилла 17 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 17
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в периферии Эпир, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти