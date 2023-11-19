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5 объектов найдено
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Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с видом на горы
Lingiades, Греция
6
3
340 м²
3
Villa for sale in Ligkiades, Perama of Ioannina Prefecture for 700.000€ (Listing No W4143). …
€700,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Manoliasa, Греция
5
2
488 м²
3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с furnishings
Neochori, Греция
8
4
370 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
€1,07 млн
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Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neokesaria, Греция
5
435 м²
2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
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Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Leptokaria, Греция
5
2
240 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000
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