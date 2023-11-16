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33 объекта найдено
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Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с видом на горы
Lingiades, Греция
6
3
340 м²
3
Villa for sale in Ligkiades, Perama of Ioannina Prefecture for 700.000€ (Listing No W4143). …
€700,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Manoliasa, Греция
5
2
488 м²
3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
€450,000
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Дом 4 спальни
Arta Municipality, Греция
4
3
260 м²
Современная вилла расположена в деревне Фурка в 400 метрах от ее центра и в 3800 метрах от ж…
€450,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Arta Municipality, Греция
3
2
100 м²
Мезонет расположен в центре Фурки, напротив прекрасного песчаного пляжа. Есть земельный ок. …
€430,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Аминтайо, Греция
3
1
100 м²
2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€110,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Arta Municipality, Греция
4
2
150 м²
Современные виллы расположены в деревне Фурка, в 400 метрах от песчаного пляжа. Строительств…
€330,000
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Дом 2 спальни с Spalni
Arta Municipality, Греция
2
1
94 м²
1/2
Мезонета находится в деревне Фурка, в 600 метрах от песчаного пляжа. Maisonetta находится в …
€169,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Neochori, Греция
4
1
80 м²
1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Maniaki, Греция
10
5
330 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€330,000
Рекомендовать
Дуплекс 10 спален
Preveza Municipality, Греция
10
4
630 м²
2
& Pi; & Rho; е & вепсилон; & Эпсу; & Eta; и тау; & Ита; & каппа; & Альфа; & Sigmaf ;: & Pi; …
€195,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с Spalni
Kapnochori, Греция
2
1
85 м²
Код недвижимости: 1399 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 85 кв.м, 2 уровни Ellispont…
€50,000
1
Рекомендовать
Дом 1 спальня с Spalni
Olympiada, Греция
1
1
45 м²
Отдельный дом с садом расположен в деревне Олимпиада, всего в 40 метрах от песчаного пляжа. …
€200,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Arta Municipality, Греция
3
2
90 м²
Этот отель расположен в деревне Фурка, всего в 30 метрах от живописного песчаного пляжа и в …
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Polyneri, Греция
4
3
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Polykarpi, Греция
6
2
189 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 189 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€95,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с furnishings
Neochori, Греция
8
4
370 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
€1,07 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Kastritsa, Греция
5
3
160 м²
1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
6
2
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 5 спальн…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Drosopigi, Греция
6
2
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€165,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neokesaria, Греция
5
435 м²
2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
10
2
333 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
€880,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Preveza Municipality, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
дим Кастория, Греция
7
3
350 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Leptokaria, Греция
5
2
240 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Айос-Георгиос, Греция
7
4
312 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м в северной Греции на стадии строительства. Пер…
€157,500
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chloi, Греция
7
2
225 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Lavdas, Греция
6
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€640,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с холодильником
Mesovouni, Греция
1
128 м²
1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€80,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mesovouni, Греция
1
198 м²
1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€140,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Верхняя Педина, Греция
1
280 м²
1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
€470,000
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