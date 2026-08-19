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Дома в Эпире и Западная Македония, Греция

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Zagori Municipality
10
Igoumenitsa Municipality
8
Ioannina Municipality
5
28 объектов найдено
Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$330,598
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Grekodom Development
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Дуплекс 4 комнаты в Tsepelovo, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Tsepelovo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Каменный двухэтажный дом на продажуМы предлагаем на продажу традиционный и красивый каменный…
$210,684
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Дом в Plataria, Греция
Дом
Plataria, Греция
$167,914
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Международное агентство недвижимости Habita
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Katsikas, Греция
Вилла
Katsikas, Греция
Площадь 435 м²
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
$944,567
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Grekodom Development
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Коттедж в Elafotopos, Греция
Коттедж
Elafotopos, Греция
Площадь 280 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$554,933
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Grekodom Development
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Таунхаус в Elafotopos, Греция
Таунхаус
Elafotopos, Греция
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$484,091
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Площадь 390 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У об…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
$689,025
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Anthrakitis, Греция
Дом 4 комнаты
Anthrakitis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
In the picturesque Anthrakitis of Zagori, a 103 sq.m. detached house is available for sale o…
$35,114
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Вилла в Anthrakitis, Греция
Вилла
Anthrakitis, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
$413,248
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Paramythia, Греция
Коттедж 4 спальни
Paramythia, Греция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
$103,902
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Grekodom Development
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Дуплекс 6 комнат в Karies, Греция
Дуплекс 6 комнат
Karies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
В пышном зеленом и тихом районе Карьеса Экалиса (Metamorfosi Ioannina) на продажу выставлен …
$128,179
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Коттедж 5 спален в периферия Эпир, Греция
Коттедж 5 спален
периферия Эпир, Греция
Количество спален 5
Площадь 333 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной…
$1,04 млн
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Grekodom Development
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Шале 7 комнат в Zagori Municipality, Греция
Шале 7 комнат
Zagori Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
In the beautiful Kavallari of Zagori, a unique stone single-family house of 237 sq.m. is ava…
$292,613
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,74 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Фильяте, Греция
Коттедж 3 спальни
Фильяте, Греция
Количество спален 3
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$741,524
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Plataria, Греция
Коттедж 4 спальни
Plataria, Греция
Количество спален 4
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$767,461
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Grekodom Development
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Коттедж в Katsikas, Греция
Коттедж
Katsikas, Греция
Площадь 87 м²
Продаётся – Отдельный дом в Дросохори, Янина Продаётся в живописном районе Дросохори (Io…
$259,756
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Grekodom Development
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Дом 10 комнат в Elliniko, Греция
Дом 10 комнат
Elliniko, Греция
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
In the picturesque Greek town of Ioannina, a double property (ready ground floor residence +…
$234,090
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Вилла в Skorpiona, Греция
Вилла
Skorpiona, Греция
$486,371
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 8 комнат в Zaravina, Греция
Дом 8 комнат
Zaravina, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Detached House for Sale, floor: Ground floor, in the area: Delvinaki - Lake. The area of the…
$104,170
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Таунхаус в Elafotopos, Греция
Таунхаус
Elafotopos, Греция
Площадь 60 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$236,142
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Grekodom Development
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Таунхаус в Elafotopos, Греция
Таунхаус
Elafotopos, Греция
Площадь 95 м²
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$247,949
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Grekodom Development
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Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подвал состо…
$336,502
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Grekodom Development
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Вилла в Kastri, Греция
Вилла
Kastri, Греция
$341,617
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Вилла 17 комнат в Sivota, Греция
Вилла 17 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 17
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33 млн
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Дом 6 комнат в Kipoi, Греция
Дом 6 комнат
Kipoi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом Продается этаж: Первый этаж, 1-й (2 Уровня), в Тимфи - Кипои. Отдельный дом со…
$139,831
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Типы недвижимости в Эпире и Западная Македония

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Эпире и Западная Македония, Греция

с гаражом
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с видом на море
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