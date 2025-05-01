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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Kavala Municipality
57
Paggaio Municipality
38
Кавала
51
Неа-Перамос
30
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95 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2
Kavala, Center: For rent semi-furnished bright Apartment of 95 sq.m. facade on the 2nd floor…
$494
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
DAILY Lease 100 €. It hosts 4-5 PEOPLE SUMMER HOUSE for vacations apartment of 60 sq.m. in N…
$105
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Kavala, Agia Paraskevi:AVAILABLE FROM 1/10/25. For rent bright Apartment 70 sq.m. on the 1st…
$541
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE with DAILY RENT. For rent a newly built corner apartme…
$184
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Kavala, Agios Georgios: 70 sq.m. floor apartment for rent. facade on the 1st floor with indi…
$421
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
DAILY LEASE € 100. HOSPITALS 5 PERSONS. APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO 200M. FROM THE BEAC…
$105
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
DAILY RENT. €140 ACCOMMODATES 5 PEOPLE. Apartment for rent 68 sq.m. in Nea Peramos, Kavala, …
$147
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Daily rent of € 100. It accommodates 6 people. Apartment for rent in Nea Peramos 100sq.m. in…
$105
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Eleitheres, Nea Peramos: Studio of 47 sq.m. on the 1st floor of an apartment building VERY C…
$94
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
DAILY LEASING 170 €. SEASIDE APARTMENT FOR RENTAL IN THE SEA, LUXURY, NEW DESIGN, FULLY FURN…
$178
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
AEleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, two apartments…
$87
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
PER NIGHT 80 €. FOR 6-8 PEOPLE. APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO, 50 METERS FROM THE SEA, FU…
$84
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Kavala, Agios Ioannis: Available from June 2. For rent FURNISHED Studio 27sq.m. on the 1st f…
$324
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Apartment for rent in Center, Kavala of Kavala Prefecture for 350€ (Listing No ΒΓ75). Anothe…
$421
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent FROM SEPTEMBER 1st to JUNE 30th Apartment 65 sq.m. located on th…
$421
в месяц
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Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent fully FURNISHED and equipped Studio 40sq.m. on the 1st floor wit…
$356
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
FROM 1 MAJ. Apartment for rent in Dexameni, Kavala of Kavala Prefecture for 350€ (Listing No…
$396
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Kavala, Agia Varvara: For rent either for a long term or for a 9 month lease renovated Apart…
$473
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Kavala, Center: AVAILABLE FROM 01/9 - 30/6 For rent renovated Apartment 70 sq.m. on the grou…
$841
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
Studio for rent in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 280€ (Listing No MZ055). An…
$324
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Kavala, Agios Pavlos: Studio apartment for rent 40 sq.m. located on the 4th floor of a build…
$273
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Kavala, Center: For rent a fully renovated 100 sq.m. Apartment on the 1st floor with elevato…
$1,310
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE with DAILY RENT. For rent a newly built corner apartme…
$207
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENT. Two apartments for daily rent, located…
$98
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos KAVALAS: For rent by DAILY LEASE Apartment 120 sq.m. on the 1st floo…
$136
в месяц
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Студия 1 комната в Неа Ираклица, Греция
Студия 1 комната
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Eleftheres, Nea Iraklitsa: Newly built maisonettes 33 sq.m. near the sea. They consist of a …
$131
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Eleftheres, Nea Peramos: DAILY RENTAL € 120 IT Host 5-6 PEOPLE. SUMMER Holidays in NEA PERAM…
$126
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent from 1/7/2025, a 55 sq m apartment located on the 1st floor of a…
$460
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$189
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
DAILY LEASE € 170. HOSPITALS 5 PERSONS. LUXURY APARTMENT FOR RENT IN N.IRAKLEITSA, BEYOND TH…
$178
в месяц
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Типы недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия

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