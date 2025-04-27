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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Кавале, Греция

квартиры-студии
27
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51 объект найдено
Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Kavala, Agios Ioannis: Available from June 2. For rent FURNISHED Studio 27sq.m. on the 1st f…
$324
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Kavala, Center: Available from September to June 30. For rent renovated Studio 25 sq.m. faca…
$284
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Apartment for rent in Kalamitsa, Kavala of Kavala Prefecture for 500€ (Listing No ΒΓ44). Ano…
$841
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, 7hs Merarxias: Lease from 1 OCTOBER - 30 June 2023. Renovated Studio 40 sq.m. on the…
$368
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Apartment for rent 67 sq.m. located on the 2nd floor of a building in the ci…
$754
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Kavala, Dexameni: Apartment for rent 100 sq.m. located on the ground floor of the building. …
$473
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent FROM SEPTEMBER 1st to JUNE 30th Apartment 65 sq.m. located on th…
$421
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Studio for rent 50sq.m. in Kalamitsa, Kavala. It consists of 1 bedroom, living room and bath…
$368
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Potamoudia: For rent renovated Studio 40sq.m. on the 1st floor with individual heati…
$374
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
FROM 1 MAJ. Apartment for rent in Dexameni, Kavala of Kavala Prefecture for 350€ (Listing No…
$396
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Kavala, Center: For rent FURNISHED Studio 50sq.m. on the 1st floor with elevator. It consist…
$454
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Kavala, Kalamitsa: Studio for rent 30 sq.m. on the raised ground floor with individual heati…
$400
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2
Kavala, Center: Apartment for rent 100 sq.m. located on the 2nd floor of a building in the c…
$679
в месяц
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Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Kavala, Agios Loukas: Studio for rent 30sq.m. located on the ground floor opposite the unive…
$325
в месяц
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Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent fully FURNISHED and equipped Studio 40sq.m. on the 1st floor wit…
$356
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent from 1/7/2025, a 55 sq m apartment located on the 1st floor of a…
$460
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Kavala, Center: AVAILABLE FROM 01/9 - 30/6 For rent renovated Apartment 70 sq.m. on the 1st …
$841
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2
Kavala, Dexameni: AVAILABLE UNTIL JUNE. FURNISHED Apartment for rent 115 sq.m. on the 2nd fl…
$473
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
Kavala, Souyoulou: Renovated Studio 40 sq.m. for rent. on the 3rd floor with elevator. It co…
$315
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Kavala, Center: AVAILABLE FROM 01/9 - 30/6 For rent renovated Apartment 70 sq.m. on the grou…
$841
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Prefecture of Kavala, Kavala: For rent ONLY TO STUDENTS Studio 30 sq.m. located on the groun…
$210
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Kavala, Vyronas: Studio apartment for rent 40 sq.m. on the 2nd floor with elevator. It consi…
$437
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Kavala, Kalamitsa: Corner Apartment for rent 65 sq.m. facade on the ground floor of the buil…
$442
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Kavala, Center: For rent a fully renovated 100 sq.m. Apartment on the 1st floor with elevato…
$1,310
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
KAVALA ABOVE KALAMITSA Pets allowed. Furnished renovated apartment of 45 sq.m. for rent in K…
$315
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Kavala, Byronas: AVAILABLE until June 15, 2025. For rent FURNISHED Apartment near Rapsani be…
$452
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Kavala, Agios Ioannis: For rent fully FURNISHED two-room studio 50 sq.m. on the 5th floor. I…
$452
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Kavala, DEPOS: Available from September 15 to June 15. Studio for rent 45 sq.m. on the 1st f…
$400
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Kavala, Agia Varvara: For rent either for a long term or for a 9 month lease renovated Apart…
$473
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
Studio for rent in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 280€ (Listing No MZ055). An…
$324
в месяц
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