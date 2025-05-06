Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Неа-Перамос
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Неа-Перамосе, Греция

квартиры-студии
8
Квартира Удалить
Очистить
30 объектов найдено
Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos KAVALAS: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. 50 sq.m. studio for rent by t…
$105
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
AEleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, two apartments…
$87
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE with DAILY RENT. For rent a newly built corner apartme…
$207
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6
DAILY LEASING:   JULY - AUGUST € 170, JUNE € 130 HOSΤES AS 5 PERSONS.   Holiday rental apa…
$178
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Eleftheres, Nea Peramos: Ground floor Apartment 97 sq.m. for rent. with independent oil heat…
$510
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day studio apartment …
$95
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
DAILY LEASING 170 €. SEASIDE APARTMENT FOR RENTAL IN THE SEA, LUXURY, NEW DESIGN, FULLY FURN…
$178
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
DAILY LEASE € 130. HOSPITALS 6 PERSONS. APARTMENT FOR RENT 100 SQ.M. IN NEW PERAMO, VERY CLO…
$136
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
DAILY RENT. €140 ACCOMMODATES 5 PEOPLE. Apartment for rent 68 sq.m. in Nea Peramos, Kavala, …
$147
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
PER NIGHT 80 €. FOR 6-8 PEOPLE. APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO, 50 METERS FROM THE SEA, FU…
$84
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE with DAILY RENT. For rent a newly built corner apartme…
$184
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2
DAILY LEASE € 200. QUARTERLY LEASE € 8,000. SEMI-HALF OF € 10,000. For rent detached house, …
$210
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Daily rent of € 100. It accommodates 6 people. Apartment for rent in Nea Peramos 100sq.m. in…
$105
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos KAVALAS: For rent by DAILY LEASE Apartment 120 sq.m. on the 1st floo…
$136
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENT. Two apartments for daily rent, located…
$98
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
DAILY LEASE € 100. HOSPITALS 5 PERSONS. APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO 200M. FROM THE BEAC…
$105
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
DAILY Lease 100 €. It hosts 4-5 PEOPLE SUMMER HOUSE for vacations apartment of 60 sq.m. in N…
$105
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$136
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4
HOSΤES AS 5 PERSONS. DAILY LEASE: JUNE € 120, JULY - AUGUST € 150. Holiday rental apartment …
$157
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
DAILY LEASE 80 €. PERSONS 5-6 PERSONS. NEW APARTMENT FOR RENT FULLY FURNISHED AND EQUIPPED W…
$84
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
DAILY LEASE € 100. FULLY FURNISHED AND EQUIPPED APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO 50 METERS F…
$105
в месяц
Оставить заявку
Студия в Неа-Перамос, Греция
Студия
Неа-Перамос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$115
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
LUXURY HOUSE DAILY LEASE 300 €. ACCOMMODATE 10 PEOPLE LUXURIOUS APARTMENT IN PALIO TSIFLIKI…
$315
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Eleitheres, Nea Peramos: For rent for summer holidays with daily rent 120 € for family 4-6 p…
$126
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Eleftheres, Nea Peramos: DAILY RENTAL € 120 IT Host 5-6 PEOPLE. SUMMER Holidays in NEA PERAM…
$126
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartm…
$115
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$189
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Eleitheres, Nea Peramos: Studio of 47 sq.m. on the 1st floor of an apartment building VERY C…
$94
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
SEZON 3000€ HOSES 4 PERSONS For rent apartment of 60 sq.m. in Nea Peramos, Kavala, for the s…
$73
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartm…
$84
в месяц
Оставить заявку