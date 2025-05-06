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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Paggaio Municipality, Греция

Неа-Перамос
30
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38 объектов найдено
Студия 1 комната в Неа Ираклица, Греция
Студия 1 комната
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Eleftheres, Nea Iraklitsa: Newly built maisonettes 33 sq.m. near the sea. They consist of a …
$131
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos KAVALAS: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. 50 sq.m. studio for rent by t…
$105
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
AEleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, two apartments…
$87
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа Ираклица, Греция
Квартира 1 комната
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
DAILY LEASE 100 €. .SERVING YOUR HOLIDAYS IN A GREAT APARTMENT IN THE HEART OF THE NEA IRAKL…
$105
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE with DAILY RENT. For rent a newly built corner apartme…
$207
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6
DAILY LEASING:   JULY - AUGUST € 170, JUNE € 130 HOSΤES AS 5 PERSONS.   Holiday rental apa…
$178
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Eleftheres, Nea Peramos: Ground floor Apartment 97 sq.m. for rent. with independent oil heat…
$510
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day studio apartment …
$95
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
DAILY LEASING 140 € HOSPITAL TO 6 PERSONS Rental N. Irakleitsa new luxurious maisonette loca…
$147
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
DAILY LEASING 170 €. SEASIDE APARTMENT FOR RENTAL IN THE SEA, LUXURY, NEW DESIGN, FULLY FURN…
$178
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
DAILY LEASE € 130. HOSPITALS 6 PERSONS. APARTMENT FOR RENT 100 SQ.M. IN NEW PERAMO, VERY CLO…
$136
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
DAILY RENT. €140 ACCOMMODATES 5 PEOPLE. Apartment for rent 68 sq.m. in Nea Peramos, Kavala, …
$147
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
PER NIGHT 80 €. FOR 6-8 PEOPLE. APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO, 50 METERS FROM THE SEA, FU…
$84
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE with DAILY RENT. For rent a newly built corner apartme…
$184
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2
DAILY LEASE € 200. QUARTERLY LEASE € 8,000. SEMI-HALF OF € 10,000. For rent detached house, …
$210
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Daily rent of € 100. It accommodates 6 people. Apartment for rent in Nea Peramos 100sq.m. in…
$105
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2
HOSΤES 6 PEOPLE. DAILY LEASE € 150 For rent apartment 140sqm in a detached house in Nea Ira…
$178
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos KAVALAS: For rent by DAILY LEASE Apartment 120 sq.m. on the 1st floo…
$136
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOUSE FOR DAILY RENT. Two apartments for daily rent, located…
$98
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Apartment for rent in Nea Iraklitsa, Eleitheres of Kavala Prefecture for 220€ per night(Lis…
$231
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
DAILY LEASE € 100. HOSPITALS 5 PERSONS. APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO 200M. FROM THE BEAC…
$105
в месяц
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
DAILY Lease 100 €. It hosts 4-5 PEOPLE SUMMER HOUSE for vacations apartment of 60 sq.m. in N…
$105
в месяц
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$136
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4
HOSΤES AS 5 PERSONS. DAILY LEASE: JUNE € 120, JULY - AUGUST € 150. Holiday rental apartment …
$157
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
DAILY LEASE 80 €. PERSONS 5-6 PERSONS. NEW APARTMENT FOR RENT FULLY FURNISHED AND EQUIPPED W…
$84
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
DAILY LEASE € 100. FULLY FURNISHED AND EQUIPPED APARTMENT FOR RENT IN NEA PERAMO 50 METERS F…
$105
в месяц
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Студия в Неа-Перамос, Греция
Студия
Неа-Перамос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: SUMMER HOME FOR DAILY RENTAL. For rent by the day, a luxury apartme…
$115
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 2
DAILY LEASE € 190. FOR 8 PERSONS. LUXURY APARTMENT FOR RENT IN N.ΙRAKLEITSA, BEYOND THE SEA.…
$200
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
LUXURY HOUSE DAILY LEASE 300 €. ACCOMMODATE 10 PEOPLE LUXURIOUS APARTMENT IN PALIO TSIFLIKI…
$315
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Eleitheres, Nea Peramos: For rent for summer holidays with daily rent 120 € for family 4-6 p…
$126
в месяц
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Типы недвижимости в Paggaio Municipality

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