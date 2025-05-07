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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Kavala Municipality, Греция

Кавала
51
Квартира Удалить
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57 объектов найдено
Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Kavala, Agios Pavlos: Studio apartment for rent 40 sq.m. located on the 4th floor of a build…
$273
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Kavala, Byronas: AVAILABLE until June 15, 2025. For rent FURNISHED Apartment near Rapsani be…
$452
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Kavala, Center: AVAILABLE FROM 01/9 - 30/6 For rent renovated Apartment 70 sq.m. on the 1st …
$841
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Kavala, Panagia: Available from 1/10 - 30/4 For rent renovated apartment of 73 sq.m. on the …
$387
в месяц
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Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Kavala, Agios Loukas: Studio for rent 30sq.m. located on the ground floor opposite the unive…
$325
в месяц
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Квартира 1 комната в Палио, Греция
Квартира 1 комната
Палио, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Kavala, Palio: For rent with DAILY RENT 120 € for summer holidays Lux apartment 70 sq.m., ac…
$126
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Studio for rent 50sq.m. in Kalamitsa, Kavala. It consists of 1 bedroom, living room and bath…
$368
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 7
Kavala, Center (7th Division): AVAILABLE from October 15 to June 15. FURNISHED Apartment for…
$578
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Kavala, Agios Ioannis: Available from June 2. For rent FURNISHED Studio 27sq.m. on the 1st f…
$324
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Палио, Греция
Квартира 3 комнаты
Палио, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2
DAILY LEASE 220 €. HOST 8 PERSONS. MINIMUM ACCOMMODATION 5 NIGHTS SEASONAL MAISONETTE IN THE…
$231
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Kavala, Kalamitsa: Corner Apartment for rent 65 sq.m. facade on the ground floor of the buil…
$442
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Kavala, DEPOS: For rent fully FURNISHED and equipped Studio 56sq.m. on the ground floor. It …
$417
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
Studio for rent in Agios Loukas, Kavala of Kavala Prefecture for 280€ (Listing No MZ055). An…
$324
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Kavala, Agios Ioannis: For rent fully FURNISHED two-room studio 50 sq.m. on the 5th floor. I…
$452
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1
Apartment for rent in Kalamitsa, Kavala of Kavala Prefecture for 800€ (Listing No ΒΓ41). Ano…
$841
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Kavala, Kalamitsa: Studio for rent 30 sq.m. on the raised ground floor with individual heati…
$400
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Kavala, NEAR the Center (KAMARES): For rent, fully furnished two-room Studio 50 sq.m. on the…
$375
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Kavala, Agios Georgios: 70 sq.m. floor apartment for rent. facade on the 1st floor with indi…
$421
в месяц
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Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Perigiali: For rent fully FURNISHED and equipped Studio 40sq.m. on the 1st floor wit…
$374
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Kavala, Agia Paraskevi:AVAILABLE FROM 1/10/25. For rent bright Apartment 70 sq.m. on the 1st…
$541
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2
Kavala, Center: For rent semi-furnished bright Apartment of 95 sq.m. facade on the 2nd floor…
$494
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Kavala, Potamoudia: Studio apartment for rent 40 sq.m. in a new building on the 1st floor wi…
$372
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Kavala, DEPOS: Available from September 15 to June 15. Studio for rent 45 sq.m. on the 1st f…
$400
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Kavala, Agia Varvara: For rent either for a long term or for a 9 month lease renovated Apart…
$473
в месяц
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Квартира 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Kavala, Kalamitsa: For your Summer vacations 80 sq.m. apartment for rent. fully furnished an…
$105
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Kavala, Center: For rent FURNISHED Studio 50sq.m. on the 1st floor with elevator. It consist…
$454
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Kavala, Center: Apartment for rent 150 sq.m. on an elevated ground floor with individual oil…
$593
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2
Kavala, Vyronas: Studio apartment for rent 40 sq.m. on the 2nd floor with elevator. It consi…
$437
в месяц
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Prefecture of Kavala, Kavala: For rent ONLY TO STUDENTS Studio 30 sq.m. located on the groun…
$210
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Kavala, Panagia: Apartment for rent 80sq.m., elevated ground floor with individual oil heati…
$644
в месяц
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Типы недвижимости в Kavala Municipality

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