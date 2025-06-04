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Дома с видом на море в Municipality of Sitia, Греция

Sitia Municipal Unit
25
Analipsi Municipal Unit
4
3 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
$840,984
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
$2,79 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Sitia

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Sitia, Греция

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