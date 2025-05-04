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Коттеджи с видом на море в Thermaikos Municipality, Греция

Peraia
17
Epanomi
15
Neoi Epivates
6
Nea Michaniona
4
Коттедж Удалить
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29 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,15 млн
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Коттедж 3 комнаты в Ангелохори, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ангелохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$136,660
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$647,694
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$365,310
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$346,440
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 285 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море.…
$645,278
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 9 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 546 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 546 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$834,995
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 7 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$474,064
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agia Triada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$546,639
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Коттедж 1 комната в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открываетс…
$201,159
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Grekodom Development
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Коттедж 12 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 12 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$574,059
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Коттедж 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
$469,371
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Коттедж 2 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 2 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$206,050
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Коттедж 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
$506,215
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Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$409,598
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Коттедж 3 комнаты в Epanomi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$371,934
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Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвал состоит из 2 спальных комн…
$407,060
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Коттедж 10 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 10 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Коттедж 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$122,930
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Коттедж 7 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 7 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$725,402
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Коттедж 7 комнат в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 7 комнат
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$344,435
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Коттедж 4 комнаты в Epanomi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 288 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный …
$396,622
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Коттедж 5 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 5 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$313,123
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Коттедж 6 комнат в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 6 комнат
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 467 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 467 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$375,748
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Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$574,059
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Коттедж 5 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 5 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$574,059
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Коттедж 9 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 9 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,15 млн
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Коттедж 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Параметры недвижимости в Thermaikos Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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