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Дома у моря в Karystos Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 5
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$295,177
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Grekodom Development
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Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$440,404
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Karystos Municipality, Греция

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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