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Дома с садом в Karystos Municipality, Греция

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1 объект найдено
Дом в Неа Стира, Греция
Дом
Неа Стира, Греция
Площадь 66 м²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Параметры недвижимости в Karystos Municipality, Греция

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с видом на море
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