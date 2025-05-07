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Таунхаусы с видом на море в Volvi Municipality, Греция

Неа Врасна
3
Asprobalta
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Volvi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 142 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располо…
$629,490
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Asprobalta, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Asprobalta, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
$167,632
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Volvi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Таyнхаус располо…
$681,947
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Volvi Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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