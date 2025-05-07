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Таунхаусы с видом на горы в Volvi Municipality, Греция

Неа Врасна
3
Asprobalta
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй …
$184,833
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Asprobalta, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Asprobalta, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
$167,632
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый…
$195,505
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Volvi Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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