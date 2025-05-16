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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Керкира, Греция

Корфу
20
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
114
Municipality of Northern Corfu
40
Municipality of Southern Corfu
23
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41 объект найдено
Коттедж 1 комната в Нимфес, Греция
Коттедж 1 комната
Нимфес, Греция
Число комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу, в деревушке под названием Нимфес на продажу выставлен дом 68 кв м располож…
$73,062
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Корфу. Первый этаж сос…
$146,124
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$1,98 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Лаконес, Греция
Коттедж 1 комната
Лаконес, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 210 кв.м на стадии строительства в деревне Лаконес на северо-за…
$257,036
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$574,059
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Халикоунас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
$759,934
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 368 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$558,775
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Коттедж 9 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 9 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 302 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Коттедж 1 комната в Дафната, Греция
Коттедж 1 комната
Дафната, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спал…
$558,775
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
$386,185
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Коттедж 6 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 6 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
$1,57 млн
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Коттедж 1 комната в Гувья, Греция
Коттедж 1 комната
Гувья, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$236,732
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Коттедж 1 комната в Контокали, Греция
Коттедж 1 комната
Контокали, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$667,996
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 318 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$615,092
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Коттедж 1 комната в Хломатиана, Греция
Коттедж 1 комната
Хломатиана, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Район Линья Это классический двухэтажный фермерский дом. На первом этаже находится полностью…
$419,081
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Коттедж 6 комнат в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 6 комнат
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из го…
$1,01 млн
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Коттедж 1 комната в Agios Gordios, Греция
Коттедж 1 комната
Agios Gordios, Греция
Число комнат 1
Площадь 224 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 224 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$704,717
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Коттедж 5 комнат в Агницини, Греция
Коттедж 5 комнат
Агницини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$245,861
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Коттедж 2 комнаты в Ахарави, Греция
Коттедж 2 комнаты
Ахарави, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$229,009
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$357,616
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Коттедж 7 комнат в Дассия, Греция
Коттедж 7 комнат
Дассия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Продается отдельно стоящий дом площадью 355 кв.м, на участке 4250 кв.м, с панорамным видом н…
$605,371
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Коттедж 1 комната в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Коттедж 1 комната
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$473,053
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Коттедж 4 комнаты в Скриперон, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скриперон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$636,336
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Коттедж 1 комната в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Коттедж 1 комната
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мо…
$114,812
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Коттедж 3 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$448,810
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$422,716
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Коттедж 1 комната в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 1 комната
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$104,374
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Коттедж 1 комната в Неохораки, Греция
Коттедж 1 комната
Неохораки, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из трёх квартир.На первом этаже расположены две…
$447,020
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$454,028
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на Ионических островах. Коттедж состоит из 3 сп…
$380,966
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Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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