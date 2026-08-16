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Отели в периферийной единице Керкира, Греция

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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
19
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
Municipal Unit of Lefkimmi
4
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30 объектов найдено
Отель 385 м² в Кавос, Греция
Отель 385 м²
Кавос, Греция
Площадь 385 м²
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер. Недвижимость…
$495,898
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Отель 180 м² в Авлиоте, Греция
Отель 180 м²
Авлиоте, Греция
Площадь 180 м²
На продажу выставлена небольшая гостиница состоящая из 3-х двухкомнатных номеров и 8 студий.…
$885,531
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Grekodom Development
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Отель 710 м² в Петрити, Греция
Отель 710 м²
Петрити, Греция
Площадь 710 м²
Продаётся каркас с троительство 710 кв.м, состоящий из 4 уровней. В собственности имеется з…
$277,467
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Отель 400 м² в Кавос, Греция
Отель 400 м²
Кавос, Греция
Площадь 400 м²
На продажу выставлен объект в п оселке Кавос, который расположен в 47 км к югу от столицы ос…
$377,827
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Отель 640 м² в Беницес/Мпенитсес, Греция
Отель 640 м²
Беницес/Мпенитсес, Греция
Площадь 640 м²
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
$2,95 млн
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Отель 400 м² в Скриперон, Греция
Отель 400 м²
Скриперон, Греция
Площадь 400 м²
Продаётся гостиница в центре посёлка, в 13 км от столицы острова Керкиры. Двухэтажная гостин…
$2,77 млн
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TekceTekce
Отель 950 м² в Гувья, Греция
Отель 950 м²
Гувья, Греция
Площадь 950 м²
Продается отель площадью 950 кв.м в живописном местечке на острове Корфу в районе Кондокали.…
$767,461
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Отель 400 м² в Сфакера, Греция
Отель 400 м²
Сфакера, Греция
Площадь 400 м²
Продается уютный отель площадью 400 кв.м в Роде, на самом севере прекрасного острова Корфу! …
$1,30 млн
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Отель 800 м² в Като Агиос Маркос, Греция
Отель 800 м²
Като Агиос Маркос, Греция
Площадь 800 м²
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс, расположенный на севере острова Корфу, в Си…
$3,52 млн
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Отель 300 м² в Дассия, Греция
Отель 300 м²
Дассия, Греция
Площадь 300 м²
Продается отель площадью 300 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Цена по запросу
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Отель 4 600 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 4 600 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 4 600 м²
Отель на продажу на острове Корфу — исключительное инвестиционное предложение Располо…
Цена по запросу
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Отель 360 м² в Кати Коракиана, Греция
Отель 360 м²
Кати Коракиана, Греция
Количество спален 9
Площадь 360 м²
Продается отель площадью 360 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 4уровнях. Первый эта…
$531,319
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Отель 740 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 740 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 740 м²
Продается красивый прибрежный отель в районе Кавос, на самом юге острова Корфу. Отель сос…
Цена по запросу
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Отель 660 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 660 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 660 м²
Отель расположен на южной стороне острова Корфу, в центре курортного поселка, в 40 км от аэр…
$944,567
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Отель 469 м² в Гувья, Греция
Отель 469 м²
Гувья, Греция
Площадь 469 м²
На продажу выставлено половина четырех этажных апартаментов, состоящих из семи комнат. Апарт…
$2,72 млн
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Отель 400 м² в Кавос, Греция
Отель 400 м²
Кавос, Греция
Площадь 400 м²
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$826,496
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Отель 350 м² в Дассия, Греция
Отель 350 м²
Дассия, Греция
Площадь 350 м²
В районе под названием Кассиопи, который является одним из самых известных мест на острове К…
$3,90 млн
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Отель 3 863 м² в Гимари, Греция
Отель 3 863 м²
Гимари, Греция
Площадь 3 863 м²
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У о…
$12,99 млн
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Отель 997 м² в Кати Коракиана, Греция
Отель 997 м²
Кати Коракиана, Греция
Площадь 997 м²
Продается: Отель у Моря в Дассии, Северо-Восточный Корфу! Площадь здания: 997 кв.м |…
$3,90 млн
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Отель 550 м² в Кавос, Греция
Отель 550 м²
Кавос, Греция
Площадь 550 м²
Продается отель на самом юге острова Корфу, в одном из самых известных и популярных мест сре…
$1,30 млн
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Отель 300 м² в Контокали, Греция
Отель 300 м²
Контокали, Греция
Площадь 300 м²
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
$885,531
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Отель 385 м² в Като Агиос Маркос, Греция
Отель 385 м²
Като Агиос Маркос, Греция
Площадь 385 м²
Предлагается на продажу Апарт-отель площадью 385 кв.м в Сидари на севере острова Корфу. …
$826,496
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Отель 1 200 м² в Европоули/Еуропоулои, Греция
Отель 1 200 м²
Европоули/Еуропоулои, Греция
Площадь 1 200 м²
Отель расположен на восточном побережье острова Корфу, в очень тихом районе всего в нескольк…
$1,89 млн
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Отель 400 м² в Сфакера, Греция
Отель 400 м²
Сфакера, Греция
Площадь 400 м²
Продается прекрасный мини-отель в самом центре деревни Рода, всего в нескольких метрах от мо…
$767,461
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Отель 412 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 412 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 412 м²
Продается отель площадью 412 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объ…
$1,03 млн
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Отель 260 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 260 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 260 м²
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$472,283
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Отель 410 м² в Барбати/Мпармпати, Греция
Отель 410 м²
Барбати/Мпармпати, Греция
Площадь 410 м²
К Вашему вниманию предлагается неоклассический комплекс, с полной конфиденциальностью, распо…
$2,60 млн
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Отель 400 м² в Агиос - Пантелеймонас, Греция
Отель 400 м²
Агиос - Пантелеймонас, Греция
Площадь 400 м²
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на лес. У объе…
$1,77 млн
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Отель 580 м² в Аликес Потамоу, Греция
Отель 580 м²
Аликес Потамоу, Греция
Количество спален 8
Площадь 580 м²
Продается отель площадью 580 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
$3,54 млн
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Отель 407 м² в Кароусадес, Греция
Отель 407 м²
Кароусадес, Греция
Площадь 407 м²
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Гостиница, общей пл…
$578,547
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Типы недвижимости в периферийной единице Керкира

коммерческая недвижимость
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