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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Керкира, Греция

Муниципалитет Корфу
121
Корфу
119
121 объект найдено
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Муниципалитет Корфу, Греция
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 400 м²
 Отель площадью 400 кв.м на юге острова Корфу. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€620,000
Коммерческая 1 комната в Kamara, Греция
Коммерческая 1 комната
Kamara, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продажа недвижимости в районе Синарадес. Недвижимость общей площадью 150 кв.м состоит из: 1 …
€240,000
Отель в Rachtades, Греция
Отель
Rachtades, Греция
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,000
Коммерческая 1 комната в Лефкими, Греция
Коммерческая 1 комната
Лефкими, Греция
Комнаты 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 101 кв.м на острове Корфу. Продается магазин на первом этаже общей…
Цена по запросу
Отель в Karousades, Греция
Отель
Karousades, Греция
Площадь 1 350 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,48 млн
Отель в Rachtades, Греция
Отель
Rachtades, Греция
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
Отель 1 комната в Gousades, Греция
Отель 1 комната
Gousades, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 220 кв.м на острове Корфу. У объекта есть солнечные батареи для наг…
€260,000
Офис в Agios Pantaleimonas, Греция
Офис
Agios Pantaleimonas, Греция
Площадь 366 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€860,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Kato Agios Markos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kato Agios Markos, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
For Sale 4 apartments which function as accommodation for rent.The apartments are located in…
€185,000
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alimatades, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alimatades, Греция
Комнаты 1
Площадь 193 м²
Количество этажей 1
Продается здание с 6 квартирами в аренду.Здание состоит из 4 студий на первом этаже по 22 кв…
€205,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кавос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кавос, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
€620,000
Отель 16 комнат с furnishings в Кавос, Греция
Отель 16 комнат с furnishings
Кавос, Греция
Комнаты 16
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
€420,000
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kokkini, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kokkini, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
€2,40 млн
Коммерческая в Glyfada, Греция
Коммерческая
Glyfada, Греция
Площадь 525 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€800,000
Ресторан, кафе в Acharavi, Греция
Ресторан, кафе
Acharavi, Греция
Площадь 700 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,60 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
€2,25 млн
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Gordios, Греция
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
Комнаты 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
€600,000
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 105
Площадь 3 863 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
€10,50 млн
Производство в Игуменица, Греция
Производство
Игуменица, Греция
Площадь 249 000 м²
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
€200,000
Отель в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 36 000 м²
Греция Ионические острова о-в Корфу   Отельный комплекс на острове К…
€72,50 млн
Отель в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Греция Ионические острова о-в Корфу   Отель 4* на острове Корфу …
€19,50 млн
Отель в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Греция Ионические острова о-в Корфу   Отель с пляжем   В…
€13,50 млн
Отель в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель
Муниципалитет Корфу, Греция
Площадь 17 500 м²
Греция Ионические острова о-в Корфу   Великолепный отель с пляжем …
€60,00 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Dimitrios, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию действующий бизнес, бар-ресторан на 500 мест. Здание построено в …
Цена по запросу
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном в Касьопи, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Касьопи, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Цена по запросу
Отель 1 комната с furnishings в Peroulades, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Peroulades, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Этот небольшой комп…
€750,000
Отель 1 комната с видом на море в Acharavi, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Acharavi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс на севере острова Корфу, в популярном турист…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Kompitsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Kompitsi, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На востоке острова Корфу, в районе Кондоялос, продаётся здание 400 кв.м, состоящее из 9 студ…
Цена по запросу
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 600 м²
Количество этажей 1
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Цена по запросу
Отель 1 комната с видом на море в Peroulades, Греция
Отель 1 комната с видом на море
Peroulades, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…
Цена по запросу

Типы недвижимости в периферийная единица Керкира

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