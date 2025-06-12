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Отели в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

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3 объекта найдено
Отель 1 030 м² в Месонги, Греция
Отель 1 030 м²
Месонги, Греция
Число комнат 14
Площадь 1 030 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 1030 кв.м в поселке Мораитика на юго-востоке Корфу. Семейные ап…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Отель 400 м² в Агиос - Димитрийос, Греция
Отель 400 м²
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
$3,43 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Отель 300 м² в Агиос - Димитрийос, Греция
Отель 300 м²
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
На юге острова Корфу, в одном из самых популярных мест, продаётся готовый бизнес, который со…
$428,291
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Realting.com
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