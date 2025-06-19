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Отели в Municipal Unit of Korissia, Греция

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 480 м² в Петрити, Греция
Отель 480 м²
Петрити, Греция
Число комнат 21
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 480 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
$1,56 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 000 м² в Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 000 м²
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Отель расположен в районе Агиос Георгиос Аргирадон на юго-западе острова и имеет в общей сло…
$1,56 млн
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Grekodom Development
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Отель 600 м² в Айос-Георгиос, Греция
Отель 600 м²
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 600 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на лес.…
$1,50 млн
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Grekodom Development
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Отель 710 м² в Петрити, Греция
Отель 710 м²
Петрити, Греция
Число комнат 1
Площадь 710 м²
Количество этажей 1
Продаётся каркас строительство710 кв.м, состоящий из 4 уровней. В собственности имеется земе…
$270,754
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Агентство
Grekodom Development
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