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Таунхаусы с гаражом в периферийной единице Ханья, Греция

Municipality of Apokoronas
4
Municipality of Platanias
13
Municipality of Chania
3
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Герани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$563,860
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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