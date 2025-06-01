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Таунхаусы в Ханье, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Chania, Греция
Таунхаус
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 6/6
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$566,594
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$518,740
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Ханье, Греция

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