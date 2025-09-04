Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Ханья
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном в периферийной единице Ханья, Греция

Municipality of Apokoronas
8
Municipality of Chania
7
Municipality of Platanias
13
2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Цена по запросу
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
