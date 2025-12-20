Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Центральная Греция
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в периферии Центральной Греция, Греция

Municipality of Chalkida
56
Eretria Municipality
33
Lokroi Municipality
27
Eretria Municipal Unit
27
88 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Епанохори, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Епанохори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$503,290
Таунхаус 4 комнаты в Hrisso, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Hrisso, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$298,462
Коттедж 13 комнат в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Коттедж 13 комнат
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
$760,786
Коттедж 4 комнаты в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$321,394
Коттедж 6 комнат в Аливерион, Греция
Коттедж 6 комнат
Аливерион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$614,481
Вилла 9 комнат в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,52 млн
Вилла 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
Коттедж 5 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,11 млн
Таунхаус 1 комната в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус 1 комната
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$3,80 млн
Коттедж 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из П…
$456,472
Коттедж 6 комнат в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$409,654
Вилла 5 комнат в Эллиника, Греция
Вилла 5 комнат
Эллиника, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$994,875
Таунхаус 7 комнат в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 7 комнат
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$503,290
Вилла 5 комнат в Теологос, Греция
Вилла 5 комнат
Теологос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Цена по запросу
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
$321,871
Коттедж 7 комнат в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$433,063
Вилла 13 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
$1,76 млн
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$702,264
Коттедж 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$1,46 млн
Коттедж 1 комната в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 комната
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$362,837
Таунхаус 5 комнат в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 5 комнат
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$311,027
Таунхаус 3 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$436,574
Коттедж 4 комнаты в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$298,462
Коттедж 4 комнаты в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на …
$585,220
Вилла 5 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 к…
$1,74 млн
Таунхаус 5 комнат в Кими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$222,384
Коттедж 6 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$427,211
Таунхаус 4 комнаты в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седь…
$526,698
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$702,264
Коттедж 4 комнаты в Неротривия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неротривия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 3 спальных…
$599,014
