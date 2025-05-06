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Квартиры с видом на море в Афинах, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$394,963
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$203,530
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 68 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж с…
$564,233
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 5
Новая стильная резиденция с бассейном в 500 метрах от моря, Афины, Греция Предлагаются апар…
$1,20 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция Предлагают…
$787,924
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
$187,874
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Квартира в отличном районе, в 4х минутах ходьбы от берега моря. Только что после ремонта: …
$201,123
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Квартира 6 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$396,622
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Афинах, Греция

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