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Квартиры с садом в Афинах, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция Предлагаются светлые комф…
$250,081
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Квартира 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция рядом с парком и станцией метро, Эгалео, Греция Предлагаются студии …
$92,623
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция Предлагаются стильные функционал…
$312,050
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Афин, Петруполи, Греция Предлагаются современн…
$270,474
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция Предлагают…
$787,924
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция Предлагаются светлые функциональн…
$470,819
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Параметры недвижимости в Афинах, Греция

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