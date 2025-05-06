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Квартиры с видом на горы в Афинах, Греция

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25 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$394,963
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$198,311
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$299,044
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 186 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,52 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 190 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$1,83 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$333,998
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$318,342
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Квартира 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$1,46 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. Недвижимость …
$349,654
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 71 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$302,686
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$365,310
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Квартира 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы, на город. У …
$292,248
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Квартира 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 216 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$413,493
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$473,956
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на девятом этаже и состо…
$313,123
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 10
Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция Предлагаются…
$462,349
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 36 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$143,395
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$313,123
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$187,874
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$383,679
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Квартира 6 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 6
Площадь 154 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 154 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У объекта ес…
$469,684
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Квартира 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$375,748
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$480,122
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$338,540
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Параметры недвижимости в Афинах, Греция

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