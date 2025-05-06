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Квартиры с гаражом в Афинах, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/7
Недалеко от центра Афин, но в более тихом районе предлагается к продаже квартира в новом жил…
$269,224
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Параметры недвижимости в Афинах, Греция

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